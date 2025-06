IRCCS Piemonte Neurolesi, 31 OSS ottengono la stabilizzazione

A Messina, l’IRCCS Neurolesi Piemonte ha formalizzato la stabilizzazione di 31 operatori socio-sanitari (OSS) in servizio durante la fase critica della pandemia da Covid-19. Con deliberazione del 20 maggio 2025 è stata ridefinita la dotazione organica del Centro, adeguando i posti alle effettive necessità di assistenza. Il successivo 26 giugno il piano assunzionale per l’anno in corso è stato aggiornato, includendo l’avvio delle procedure di stabilizzazione per i candidati già in possesso dei requisiti previsti.

«Dopo anni di battaglie siamo finalmente giunti a un esito impensabile», ha dichiarato Giovanna Bicchieri, segretario generale della CISL FP Messina. Bicchieri ha attribuito il risultato alla «tenacia e perseveranza» del sindacato e al supporto del management ospedaliero. Ha ringraziato il direttore generale Maurizio Lanza, il dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche, il funzionario regionale alla Salute Iacolino e il personale amministrativo per aver accelerato le procedure nonostante le criticità di organico.

L’accordo è stato favorito anche dall’impegno legale degli avvocati che hanno seguito la pratica e dalla cooperazione tra i livelli dirigenziali della CISL, in particolare con la segretaria aziendale Grazia Pulejo. Secondo Bicchieri, la condivisione di obiettivi con il direttore generale ha consentito di porre fine a una vicenda giudicata «annosa e dolorosa» per le famiglie coinvolte, garantendo stabilità occupazionale e tutela socioeconomica.

