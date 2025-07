Patti, record di donazioni nella Giornata della Memoria

Il 19 luglio 2025 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue in occasione della Giornata della Memoria, dedicata ai magistrati vittime delle stragi mafiose. Alla promozione dell’iniziativa hanno partecipato il direttore generale Giuseppe Cucci, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore del Servizio Immunotrasfusionale di Patti, Gaetano Crisà.

Nel confronto con l’edizione precedente, svoltasi il 19 luglio 2024, i dati evidenziano un significativo incremento: dalle 33 donazioni e 2 idoneità del 2024 si è passati a 100 donazioni e 15 idoneità nel 2025. “Questi risultati confermano la sensibilità e l’alto senso civico della nostra comunità”, ha sottolineato la Direzione Strategica dell’ASP.

Gaetano Crisà ha attribuito il successo alla collaborazione tra istituzioni, personale sanitario e volontari: “L’impegno sinergico ha potenziato la risposta collettiva ai bisogni del sistema sanitario”. Ha inoltre ringraziato il personale tecnico e sanitario, che ha curato l’organizzazione delle raccolte e la lavorazione degli emocomponenti con dedizione.

La Direzione Strategica ha rivolto un ringraziamento a tutte le associazioni di donatori che hanno sostenuto l’iniziativa nei rispettivi territori, rafforzando il legame tra istituzioni e società civile, e ai donatori, “veri protagonisti di questa giornata”: la loro generosità ha garantito scorte essenziali di emocomponenti, rendendo omaggio alla memoria di chi ha sacrificato la vita per legalità e giustizia. L’ASP di Messina conferma il proprio impegno a promuovere l’autosufficienza e la sicurezza trasfusionale in provincia, riconoscendo in ogni donazione un atto di responsabilità e speranza.

