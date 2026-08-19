Portorosa, 70enne trovato morto in mare: indagini sull’identità

Il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni è stato recuperato nelle acque antistanti Portorosa, nel territorio comunale di Furnari. La vittima, di nazionalità italiana, non è stata ancora identificata e sono in corso gli accertamenti per risalire alle sue generalità e ricostruire le circostanze del decesso.

A segnalare la presenza del corpo in mare è stato un diportista, che ha immediatamente allertato la Guardia Costiera. Le operazioni sono state coordinate dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, intervenuta nella zona con un battello veloce. Una volta recuperata, la salma è stata trasferita nel porto mamertino e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza.

Le verifiche dovranno chiarire anche se il decesso sia avvenuto nello stesso tratto di mare nel quale è stato effettuato il ritrovamento oppure se il corpo sia stato trasportato fino a Portorosa dalle correnti.

Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di un possibile malore improvviso. L’uomo potrebbe aver raggiunto la spiaggia per fare un bagno e cercare refrigerio dalle temperature estive. Gli accertamenti della Guardia Costiera sono stati quindi estesi al litorale: una pattuglia ha effettuato verifiche sulla spiaggia nella zona di Tonnarella alla ricerca di eventuali elementi utili.

Sono inoltre in corso controlli su possibili segnalazioni di persone disperse in mare nelle ultime ore che possano risultare compatibili con il ritrovamento. Al momento non sono stati comunicati ulteriori elementi ufficiali.

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