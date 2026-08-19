Patti, lavori per oltre 2,4 milioni alla scuola Lombardo Radice

La Giunta comunale di Patti ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti della scuola Lombardo Radice, situata in piazza XXV Aprile. L’investimento previsto supera i 2,4 milioni di euro.

Il quadro economico complessivo ammonta a 2.403.572,50 euro, dei quali 2.093.834,93 destinati all’esecuzione delle opere. La quota relativa alla manodopera è superiore a 560 mila euro. Una parte consistente dei lavori riguarderà il miglioramento della sicurezza strutturale dell’edificio, attraverso il consolidamento di solai e pareti, interventi sulle fondazioni esistenti, la realizzazione di una nuova fondazione e ulteriori opere di rinforzo.

Il progetto prevede inoltre interventi sugli impianti e sulle dotazioni antincendio. Saranno interessate le vie di fuga, l’impianto idrico destinato allo spegnimento degli incendi e le apparecchiature da utilizzare nelle situazioni di emergenza. Il programma comprende anche opere sulle pavimentazioni, sui servizi igienici e su altri elementi del plesso scolastico.

L’iter era stato avviato nel 2024, quando il Comune aveva stanziato 100 mila euro per finanziare la progettazione, successivamente affidata all’ingegnere Giovanni Culici Amato. Nel corso della procedura sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti, tra cui Genio Civile, Asp e Vigili del fuoco.

L’intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Con l’approvazione del progetto esecutivo si conclude la fase relativa alla progettazione e alle autorizzazioni, propedeutica all’avvio delle procedure per la realizzazione delle opere.

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