Semplice… MENTE Insieme avvia il progetto “Doll Therapy”

Un nuovo progetto è stato avviato dall’associazione Semplice… MENTE Insieme Odv, che introduce la Doll Therapy, una pratica terapeutica non farmacologica basata sull’utilizzo di bambole realistiche. L’iniziativa è stata promossa da Irene Ricciardello e Maria Briguglio, con il sostegno della presidente dell’associazione, Marisa Briguglio.

La Doll Therapy si propone di alleviare disturbi psicologici, sociali e comportamentali attraverso l’instaurarsi di un legame emotivo tra il paziente e la bambola. Questi strumenti sono progettati per somigliare a bambini, con caratteristiche come peso realistico, espressioni facciali curate e materiali morbidi al tatto, elementi che stimolano empatia e interazione.

«L’obiettivo è ridurre ansia, agitazione, depressione e altri disturbi, stimolando ricordi e bisogni affettivi», spiegano i promotori. L’approccio si fonda sul principio della reminiscenza e della riparazione, richiamando esperienze positive del passato e soddisfacendo bisogni emotivi legati alla cura e all’affetto.

Tra i benefici riscontrati, sono segnalati un miglioramento dell’umore, una diminuzione dell’ansia e una maggiore propensione alla socializzazione e alla partecipazione ad attività collettive. I pazienti vengono incoraggiati a prendersi cura della bambola, a coccolarla e a rivolgerle attenzioni, rivivendo così il ruolo di caregiver che ha caratterizzato fasi precedenti della loro vita.

L’associazione sottolinea che ogni percorso viene personalizzato, poiché le reazioni individuali possono variare. «È importante osservare e adattare la terapia alle esigenze di ciascun paziente», ha dichiarato la presidente Marisa Briguglio.

