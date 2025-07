Beach Soccer: Catania ospita la seconda tappa regionale

A Catania prende il via oggi la seconda tappa del Campionato Regionale di Beach Soccer Serie B “Sabbie di Sicilia”, ospitata dal Lido Colonia Don Bosco fino a domenica 13 luglio. L’iniziativa, promossa da I Soci di Vittoria sotto la presidenza di Fabio Nicosia e coordinata da Sandro Morgana per Lnd Sicilia, prosegue il tour inaugurato a San Vito Lo Capo.

Alle 17:00 è in programma un’esibizione dimostrativa: un “exhibition match” tra We Beach Catania, formazione di Serie A, e AITNA – La Nazionale, selezione di atleti testimonial del movimento isolano. L’appuntamento precede l’avvio del torneo ufficiale, fissato per sabato 12 luglio.

La prima giornata vedrà alle 17:00 lo scontro tra We Beach Catania B e Uniscuole Vittoria, seguito alle 18:00 dal match Taormina Beach Soccer–AITNA. Il programma di domenica 13 luglio si aprirà con il torneo giovanile dedicato alle categorie under; nel pomeriggio si svolgeranno le gare decisive: alle 15:30 la finalina per il terzo posto, alle 16:15 l’incontro tra Vittoria FC e Virtus Marsala, e alle 17:15 la finalissima che assegnerà il titolo della tappa catanese. Il circuito si concluderà nel prossimo weekend a Donnalucata.

Nella fase inaugurale di San Vito Lo Capo il Marsala ha vinto la finale femminile contro Mistral Carini Service per 7-2, con reti di Musumeci (2), Pipitone, Pisciotta (2), Di Napoli e Caporelli. Nel torneo maschile, lo Sport Palermo ha superato 3-2 i Red Madonie Castellana grazie a una doppietta di Porcelli e al gol decisivo di Gioeli, con Leanza e Cigno in evidenza tra gli avversari.

