14 dicembre riapre l’Antiquarium Comunale a Gioiosa Marea

Il Comune di Gioiosa Marea annuncia la riapertura ufficiale dell’Antiquarium Comunale, prevista per sabato 14 dicembre 2024 alle ore 16:00, presso la sede di Via Luigi Pirandello. L’evento, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Tindari e la Regione Siciliana, coinvolge anche la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina.

L’inaugurazione sarà aperta dall’intervento di Teodoro La Monica, Assessore ai Beni Culturali, il quale introdurrà gli ospiti e illustrerà l’importanza dell’iniziativa per il patrimonio culturale locale. Seguiranno i saluti istituzionali della Dott.ssa Giusi La Galia, Sindaco di Gioiosa Marea, e dell’Arch. Giuseppe Natoli, Direttore del Parco Archeologico di Tindari, che sottolineeranno il valore simbolico e scientifico della riapertura dell’Antiquarium.

Tra i relatori figurano l’Arch. Domenico Targia, Direttore del Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, e la Dott.ssa Gabriella Tigano, già Direttrice del Parco Archeologico di Naxos Taormina. Quest’ultima, in qualità di Direttore scientifico degli scavi effettuati nel sito di Gioiosa Guardia, offrirà un approfondimento sui risultati delle indagini archeologiche e sull’importanza del sito per la ricostruzione storica della zona.

La cerimonia rappresenta un momento cruciale per la valorizzazione del patrimonio archeologico di Gioiosa Marea e riafferma il ruolo centrale delle istituzioni nella promozione della cultura e della memoria storica.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁