Meteo weekend, cieli sereni e venti deboli nel fine settimana

Le condizioni meteorologiche del fine settimana saranno caratterizzate da tempo stabile sulla Regione, grazie alla presenza di un campo di alta pressione. Nella giornata di sabato si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi lungo i litorali tirrenico e ionico, con qualche annuvolamento in aumento nel pomeriggio lungo la fascia meridionale. Le aree interne e appenniniche manterranno un cielo prevalentemente limpido, con isolati addensamenti in serata. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, in progressiva attenuazione. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Il basso Tirreno passerà da molto mosso a mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia risulteranno generalmente mossi.

Nel contesto delle regioni meridionali, il fine settimana sarà invece contrassegnato da una fase di instabilità atmosferica dovuta al transito di un impulso atlantico, con precipitazioni attese sul versante tirrenico peninsulare. Dopo una temporanea attenuazione dei fenomeni, un nuovo fronte raggiungerà la Campania tra la serata di sabato e la giornata di domenica, estendendosi successivamente alla Calabria nelle prime ore di lunedì. Le temperature subiranno una lieve flessione e la ventilazione tenderà a rinforzare dai quadranti sud-occidentali.

Domenica il tempo si manterrà stabile e soleggiato sull’intera Regione. Cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno litorali, entroterra e aree appenniniche. I venti, deboli sud-occidentali, ruoteranno gradualmente a ovest. Lo zero termico si collocherà attorno ai 4.100 metri. Mari generalmente da mossi a poco mossi, con moto ondoso in graduale attenuazione. – Fonte 3Bmeteo.

