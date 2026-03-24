Il governo incassa la sconfitta, esito netto sul Referendum
La consultazione referendaria sulla giustizia si traduce in un esito sfavorevole per il governo, segnando una battuta d’arresto per la maggioranza. A Palazzo Chigi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, mantiene un profilo basso nel corso della giornata, mentre a sintetizzare l’andamento del voto è un esponente di primo piano di Fratelli d’Italia: «È andata molto male». Un risultato giudicato inferiore anche alle previsioni più pessimistiche, complice un’elevata partecipazione che viene interpretata come un segnale politico diretto nei confronti dell’esecutivo.
Secondo valutazioni interne alla coalizione, il voto assume il significato di una presa di posizione degli elettori rispetto alle riforme proposte. Meloni, pur senza dichiarazioni pubbliche in tal senso, avrebbe condiviso le prime riflessioni con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, avviando un confronto sull’impatto politico del risultato.
All’interno del centrodestra emergono letture che collegano l’esito anche al contesto generale. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari sottolinea che, nelle fasi di incertezza, l’elettorato tende a privilegiare soluzioni di continuità, evitando «salti nel vuoto» e confermando «lo status quo». Tuttavia, nelle valutazioni della maggioranza, prevale la consapevolezza che il responso degli elettori rappresenti un’indicazione chiara: modifiche alla Costituzione non trovano consenso nelle modalità proposte. In ambienti governativi si riferisce che la premier avrebbe evidenziato la necessità di prendere atto del messaggio espresso dal corpo elettorale.
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