Palermo-Catania, lavori per 182 milioni sul viadotto Cannatello

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della carreggiata in direzione Palermo del viadotto Cannatello, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La struttura, ora idonea a sostenere il traffico in entrambi i sensi di marcia, consentirà l’avvio delle operazioni di demolizione e ricostruzione del viadotto sulla carreggiata opposta, a partire da lunedì 13 ottobre.

Il nuovo impalcato sarà costruito con acciaio di ultima generazione, con l’obiettivo di incrementare la durabilità e la sicurezza dell’infrastruttura. Durante l’intervento, i veicoli diretti a Catania transiteranno sulla carreggiata in direzione Palermo, dove verrà istituito un doppio senso di circolazione.

La nuova organizzazione della viabilità prevede che gli automobilisti provenienti da Catania e diretti verso Palermo percorrano la carreggiata in direzione Palermo, con doppio senso di marcia tra il chilometro 89,500 e il chilometro 83,300. Chi viaggia da Palermo verso Catania dovrà uscire allo svincolo di Resuttano (km 83,300) e rientrare in autostrada dopo aver percorso le rampe di collegamento, utilizzando il tratto a doppio senso tra il km 83,700 e il km 89,500.

Gli utenti diretti ai centri di Alimena e Resuttano potranno accedervi tramite lo stesso svincolo. Gli automobilisti provenienti dalla Strada provinciale 19, diretti a Palermo, potranno immettersi sulla carreggiata in direzione Catania, sfruttando la nuova configurazione a doppio senso.

L’intervento, dal valore complessivo di 182 milioni di euro, rientra nel piano di ammodernamento dell’autostrada A19, volto a migliorare gli standard di sicurezza e la qualità della viabilità tra Palermo e Catania. – Immagine di repertorio.

