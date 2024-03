Il Bimbo d’Oro 2024: una vetrina per gli artisti di domani

Il 12 marzo 2024 si è svolta la conferenza stampa del rinomato evento “Bimbo d’Oro”, organizzato dall’Animazione Boom Boom e ideato dal direttore artistico Mago Salvin sin dal 2003, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Piraino e Sant’Angelo di Brolo. Il Mago Salvin, noto per la sua presenza televisiva nazionale, ha garantito la partecipazione di ospiti illustri nel corso degli anni, tra cui la campionessa europea Anna Rita Sidoti e il celebre Peppino Mazzullo, voce di Topo Gigio.

Quest’anno, l’evento presenta due eccezionali ospiti: Samuel, vincitore di Italia’s Got Talent, e Povia, ex vincitore di Sanremo, che si uniranno alla giuria nelle serate del 16 a Sant’Angelo di Brolo e del 23 a Gliaca di Piraino. Il primo premio, un buono da 500 euro offerto da LS City, sarà assegnato durante queste due serate.

La manifestazione, incentrata sul talento giovanile, si terrà il 16 marzo a Sant’Angelo di Brolo e il 23 a Gliaca di Piraino, entrambe le sere alle 21 presso rispettivamente il Palazzo della Cultura e il Pala Cultura Don Pino Puglisi. Un punto focale dell’evento è l’ingresso gratuito, che permette a tutti di partecipare.

Il Mago Salvin ha sottolineato l’importanza dell’evento come opportunità per i giovani di esprimere il proprio talento in un contesto non competitivo e di promuovere il territorio locale. I sindaci Cipriano e Cortolillo hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando i valori positivi promossi dalla manifestazione.

Il Bimbo d’Oro rappresenta quindi non solo un’occasione per lo sviluppo artistico dei giovani, ma anche un mezzo per ispirare le future generazioni di artisti. Il Mago Salvin ha ringraziato lo staff coordinato da Lidia Caranna e ha invitato tutti a partecipare e ad apprezzare il talento dei giovani artisti, che possono trovare ispirazione dai vincitori delle edizioni precedenti che ora stanno costruendo carriere di successo.

Risultano particolarmente rilevanti figure come Davide Patti, recente vincitore di Sanremo Junior, e Aurora Mannelli, vincitrice con la sua band del premio Sanremo School, che continuano a distinguersi nell’ambito musicale. Inoltre, si segnala il vincitore della precedente edizione Italo Bartolomeo Fucile, approdato con successo su Rai 2, e altri talenti emergenti come Alberto Urso, vincitore di Amici, e Giada Cotugno, protagonista della scorsa edizione del Bimbo d’Oro.

