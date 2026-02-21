Zafferia, presentato il progetto del nuovo polo commerciale

È stato illustrato alla Camera di Commercio il progetto del nuovo centro commerciale previsto a Zafferia, iniziativa che prevede l’insediamento di marchi internazionali accanto a realtà del commercio locale. L’intervento, promosso dalla società ImmobiliarEuropea, mira all’apertura della struttura entro il 2028. Secondo quanto comunicato dai promotori, i lavori preliminari sono stati avviati la scorsa settimana con le opere propedeutiche.

Il complesso comprenderà complessivamente 95 attività commerciali, articolate in 59 esercizi di vicinato, sei strutture di medie e grandi dimensioni, otto tra bar e ristoranti, venti chioschi, un ipermercato e uno spazio dedicato all’intrattenimento. L’area interessata dall’intervento si estenderà su una superficie di 34.417 metri quadrati.

Il progetto, avviato nel 2006, è stato presentato come un’operazione finalizzata a coniugare sviluppo economico e riqualificazione urbana. Secondo le previsioni, la realizzazione del centro commerciale comporterà la creazione di oltre mille posti di lavoro.

L’iniziativa prevede anche interventi infrastrutturali destinati a migliorare la viabilità della zona sud di Messina. In particolare, è prevista la realizzazione di sette rotatorie e tre rampe di accesso autostradale, con l’obiettivo di agevolare i flussi di traffico e favorire l’accessibilità all’area.

L’opera si inserisce in un più ampio processo di trasformazione territoriale e urbanistica che interessa il quartiere di Zafferia, con l’intento di potenziare l’offerta commerciale e ridefinire l’assetto della zona.

