Belpasso, incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nel pomeriggio di ieri una ditta specializzata nello smaltimento di elettrodomestici situata nella zona di Valcorrente, a Belpasso. Le fiamme, alte e visibili anche a grande distanza, hanno richiesto l’intervento di numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco.

Le squadre operative, provenienti dai distaccamenti Nord, Adrano e Paternò, sono state affiancate da un carro aria, un’autobotte della sede centrale e dai volontari del distaccamento di Maletto. Sul posto è intervenuto anche il tecnico di guardia, con il supporto di un’autobotte da 25mila litri, necessaria per assicurare una riserva idrica adeguata alla portata dell’incendio.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area si sono protratte per diverse ore e hanno visto la collaborazione dei Carabinieri, di due autobotti della Protezione civile e di una della Forestale. Presente anche personale del 118 per eventuali necessità di soccorso.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, ancora sconosciute. Non risultano al momento feriti né danni a persone.

