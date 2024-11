Approvato in Sicilia il servizio psicologico nelle cure primarie

Il servizio di psicologia delle cure primarie in Sicilia è ufficialmente operativo, dopo un complesso iter amministrativo che ha visto la sua conclusione con la firma del decreto da parte del presidente della Regione, Renato Schifani. L’approvazione di questo provvedimento rappresenta un passo significativo per il benessere psicologico dei cittadini siciliani, come dichiarato dalla presidente dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, Gaetana D’Agostino. “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del decreto firmato oggi dal governatore Renato Schifani, che attribuisce la giusta rilevanza al benessere psicologico della popolazione”, ha affermato D’Agostino.

La presidente ha inoltre evidenziato il lavoro svolto dall’Ordine degli psicologi nel seguire scrupolosamente ogni fase della stesura del testo normativo. Tale testo, sottoposto a revisioni e modifiche nel corso dei lavori della sesta commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), è stato adattato per rispondere efficacemente alle necessità del territorio siciliano e delle sue comunità. Con l’entrata in vigore del decreto, l’organizzazione del servizio passa ora alle aziende sanitarie provinciali, incaricate di creare gli elenchi e le graduatorie dei professionisti che presteranno assistenza.

La presidente D’Agostino ha sottolineato come questo risultato rappresenti “una vittoria della civiltà che afferma il diritto di ciascuno alla tutela della salute psicologica”. Tale affermazione rispecchia l’impegno dell’Ordine nella promozione di una risposta istituzionale concreta alle esigenze di benessere psicologico della popolazione siciliana, affermando l’importanza della salute mentale come componente essenziale del sistema sanitario regionale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁