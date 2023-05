Contrasto alle frodi contro l’Unione Europea, denunce e sequestri a Messina

Nel corso del primo quadrimestre del 2023, il Reparto Tutela Agroalimentare di Messina ha effettuato una serie di azioni che hanno portato alla deferimento alle autorità giudiziarie competenti di nove persone. Di queste, cinque risiedono nella provincia di Messina e quattro nella provincia di Agrigento. Le persone coinvolte sono state accusate di truffa aggravata, finalizzata all’ottenimento illecito di contributi pubblici destinati al settore agricolo e erogati dall’AGEA. L’ammontare totale degli importi indebitamente percepiti ammonta a 490.308,39 euro.

Inoltre, sono stati segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo otto soggetti ritenuti responsabili di danni erariali. Questi soggetti sono legati a una società nella provincia di Messina, una società nella provincia di Agrigento e una ditta individuale nella provincia di Palermo.

Come conseguenza di ordinanze di applicazione di misure cautelari, sono stati sequestrati diversi beni e titoli di pagamento. Nella provincia di Messina, sono stati sequestrati 145 titoli di pagamento AGEA del valore di 28.752,05 euro, nonché beni mobili, immobili e somme di denaro per un valore equivalente di 239.074,02 euro. Inoltre, è stata applicata una misura cautelare interdittiva a due indagati, che prevede la sospensione dell’attività di impresa e di ogni ufficio con potere di rappresentanza per un anno.

© Riproduzione riservata.