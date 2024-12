Incidente di caccia, spara all’amico per sbaglio e poi si toglie la vita

Due giovani cacciatori, di 28 e 27 anni, sono stati rinvenuti privi di vita nella notte, in località Mela Murgia a Quartucciu, nell’hinterland cagliaritano. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno stabilito che la causa del decesso sarebbe un incidente di caccia. Le prime ricostruzioni indicano che uno dei giovani avrebbe accidentalmente colpito l’altro con un colpo di fucile e, sopraffatto dal gesto, si sarebbe poi tolto la vita utilizzando l’arma dell’amico, regolarmente registrata a suo nome. Le autorità continuano a indagare per chiarire ogni dettaglio della tragica vicenda.

Le ricerche erano iniziate nella tarda serata di ieri, quando le famiglie dei due giovani, preoccupate per il loro mancato rientro, avevano allertato le forze dell’ordine. I due erano usciti per una battuta di caccia nei boschi di Mela Murgia, ma non avevano più dato notizie di sé. I tentativi di contattarli telefonicamente erano risultati vani, poiché i cellulari squillavano senza risposta.

I Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Cagliari e del Corpo Forestale regionale, hanno avviato le ricerche sfruttando i segnali dei telefoni ancora attivi. Grazie alla localizzazione, intorno alle due di notte sono stati individuati i corpi senza vita dei due giovani. Nei pressi del ritrovamento erano presenti anche i loro cani da caccia, che non si erano allontanati dal luogo.

