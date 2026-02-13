Accoltellata una donna al centro di Palermo, arrestato 53enne

Un uomo di 53 anni, Massimo Gagliardo De Stefano, è stato trasferito in carcere con l’accusa di aver accoltellato una donna nel tardo pomeriggio di ieri in via Libertà, a Palermo. La vittima, Maria Luigia Anna Tricarico, di 56 anni, era appena uscita da un salone di parrucchiere nella centrale arteria cittadina quando è stata colpita alle spalle.

L’arresto è avvenuto in flagranza di reato. L’uomo è stato interrogato nella serata successiva all’aggressione, ma non ha fornito spiegazioni sulle ragioni del gesto. Durante l’audizione ha riferito di essere sottoposto a cure per problemi di natura psichica. Gli investigatori proseguono gli accertamenti e intendono raccogliere la testimonianza della vittima non appena le condizioni di salute lo consentiranno.

La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è stata trasportata in seguito all’aggressione. I sanitari hanno riscontrato una grave ferita al polmone accompagnata da un’emorragia interna. L’impatto del colpo ha inoltre causato la frattura di una vertebra, per la quale è stato avviato un trattamento conservativo.

Secondo quanto riferito dai medici, la paziente respira autonomamente, ma le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

