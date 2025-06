Ecothlon a San Filippo del Mela: plogging e sostenibilità il 29 giugno

A San Filippo del Mela è in programma la tappa isolana di Ecothlon, disciplina che coniuga attività fisica e raccolta rifiuti, nota come “plogging”. L’iniziativa, promossa da A2A in collaborazione con E.R.I.C.A., si svolgerà domenica 29 giugno alle 9:30 presso il piazzale del campo sportivo di Olivarella, in occasione dell’Olympic Day.

«Dopo il successo dello scorso anno – dichiara il sindaco Gianni Pino – ci prepariamo nuovamente a contribuire alla pulizia del territorio praticando una sana attività sportiva». Nel 2024 oltre cinquanta partecipanti hanno raccolto 352 kg di rifiuti, tra lattine, vetro, plastica e ingombranti, pari a una media di 7 kg a testa. «Puntiamo a coinvolgere un numero maggiore di cittadini per restituire decoro alle strade e scoraggiare chi abbandona i rifiuti», aggiunge Pino.

Ai partecipanti sarà fornito un kit con sacchetti, guanti e pinze raccogli-rifiuti, oltre a gadget e materiale informativo. La manifestazione si concluderà con una cerimonia di premiazione per i migliori plogger. L’iscrizione è gratuita attraverso la piattaforma ufficiale disponibile sul sito di Ecothlon Sicilia.

L’evento fa parte del percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, di cui A2A è partner domestico. «Saremo in prima linea e, spero, ci saranno numerosi cittadini filippesi», osserva l’assessore allo Sport Carmelo Fiorello, specificando che Radio Milazzo seguirà in diretta tutta la mattinata per raccontare la giornata.

👁 Articolo letto 220 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.