Giochi delle Scienze, tre giovani siciliani alla finale nazionale

Sono stati resi noti i risultati regionali della Sicilia relativi all’edizione 2026 dei Giochi delle Scienze Sperimentali promossi da ANISN. La graduatoria individua gli studenti che accederanno alla fase nazionale, in programma sabato 9 maggio 2026 a Modena, in concomitanza con i Campionati di Scienze Naturali.

A rappresentare la Sicilia saranno i primi tre classificati, con due studenti che condividono il primo posto a pari merito. Si tratta di Massimiliano Virga, dell’Istituto Comprensivo Polizzano di Gangi, in provincia di Palermo, e di Giorgio Gucciardi, dell’Istituto Comprensivo “S. Francesco di Paola” di Messina. Completa il podio Alysea Fallo, dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea, nel Messinese.

I tre studenti parteciperanno alla fase nazionale, dove si confronteranno con i migliori classificati delle altre regioni italiane. La competizione rappresenta un momento di verifica delle competenze scientifiche maturate durante il percorso scolastico, con particolare riferimento alle discipline sperimentali.

La dirigente scolastica Maria La Rosa e la referente del progetto, professoressa Marzia Mancuso, hanno espresso apprezzamento per i risultati conseguiti, sottolineando il valore dell’iniziativa. “Congratulazioni ai primi classificati e a tutti gli studenti che hanno partecipato con impegno, serietà e interesse”, hanno dichiarato, evidenziando come l’esperienza costituisca un’opportunità formativa significativa, indipendentemente dagli esiti della competizione.

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