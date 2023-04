Luce e gas, i prezzi saliranno: fino al 25% in più sulle bollette

Secondo le previsioni del presidente di Arera, Stefano Besseghini, nei prossimi mesi i prezzi del gas e dell’elettricità subiranno un’importante crescita. I mercati sono volatili e le quotazioni in rialzo: per il gas fino al 15% nel quarto trimestre rispetto ad ora, per la corrente fino al 25%. Besseghini ha lanciato l’allarme durante un’audizione alla Commissione Finanze della Camera.

Le conseguenze per i consumatori potrebbero essere pesanti: secondo le associazioni dei consumatori, infatti, le famiglie italiane rischiano di pagare in media 300 euro in più all’anno sulle bollette energetiche. Per questo le associazioni chiedono al governo di ripristinare il taglio degli oneri sociali sulle tariffe elettriche, tolto ad aprile.

Il presidente di Arera ha spiegato che «le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente, e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo (rispettivamente di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre)». Ma non solo: anche le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica sono in aumento, con aumenti del 10% nel terzo trimestre e del 25% nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre.

La situazione è allarmante e preoccupa le famiglie italiane, che già affrontano difficoltà economiche. Tuttavia, non è ancora chiaro se e come il governo interverrà per evitare un’ulteriore “stangata” sulle bollette energetiche.

