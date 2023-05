Messina Denaro: “Non appartengo a Cosa Nostra, la conosco dai giornali”

Messina Denaro: “Non ho responsabilità, sono solo sulle pagine dei giornali”.

Messina Denaro ha dichiarato di non avere più una residenza, in quanto il Comune gliel’ha cancellata, rendendolo apolide. Nonostante ciò, ha sostenuto di non avere problemi economici, anche se tutti i suoi beni patrimoniali gli sono stati tolti. Il boss ha negato di appartenere a Cosa Nostra, dichiarando di conoscere l’organizzazione solo dai giornali. In merito alle accuse di estorsione, ha smentito ogni responsabilità, affermando di essersi limitato a scrivere una lettera per riavere ciò che gli spettava.

Durante l’interrogatorio, Messina Denaro è apparso irriverente e a tratti brusco nei toni, negando di avere soprannomi all’interno della sua famiglia, nonostante fosse noto come “U siccu” e “Diabolik”. Il boss ha infine dichiarato di aver risieduto a Campobello da latitante, in segreto, e che l’ultima residenza da uomo libero era sempre a Campobello.

