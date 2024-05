La nota del sindaco Basile, amnesie politiche in campagna elettorale

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha rilasciato una nota stampa intitolata “Campagna elettorale ed amnesie politiche”, in cui esprime preoccupazione per quella che definisce una “sindrome da campagna elettorale” che colpisce non solo i partiti, ma anche le persone. Basile osserva che questa sindrome è accompagnata da una “strana forma di amnesia politica” che porta a dimenticare con facilità l’evoluzione della città negli ultimi quattro anni.

In riferimento alle critiche ricevute da un ex assessore riguardo alla presunta mancanza di progettazione, Basile ricorda: “Oggi sento parlare un mio ex Assessore di una mancanza di progettazione. Mi chiedo, ma non era lei a applaudire i risultati raggiunti quando è stato illustrato il nuovo programma Pon Plus 21 27 e alla presentazione della relazione sul primo anno di attività della mia sindacatura?”.

Il sindaco sottolinea l’importanza dell’attività di pianificazione e progettazione che ha permesso di utilizzare i fondi destinati al Comune di Messina. Secondo Basile, tale attività è stata avviata nel 2018 e rappresenta una continuità politica e amministrativa, dalla quale proviene anche l’ex assessora che ora critica il programma per motivi opportunistici ed elettorali.

Un tema centrale della nota è l’HUB tecnologico, che Basile considera un elemento cruciale per la riqualificazione di un’area centrale della città. Basile afferma che è riduttivo pensare che la creazione di una struttura così importante dipendesse esclusivamente dalle Zone Economiche Speciali (ZES). Riguardo alle ZES, il sindaco ricorda che la precedente Zona Economica Speciale che includeva Messina è stata modificata dal governo Meloni a novembre 2023, estendendo l’area di pertinenza a tutto il Sud Italia. Basile osserva che non ci sono stati interventi significativi della senatrice Musolino a difesa della ZES di Messina.

Nonostante le modifiche alle ZES, Basile sostiene che ciò non precluda investimenti infrastrutturali che possono trasformare l’economia della città, come dimostrato dalla presenza a Messina di rappresentanti di importanti aziende globali in occasione del recente Sud Innovation Summit.

Concludendo, Basile esprime un sospetto: “Ho solo il sospetto di chi, quando era all’interno del Palazzo municipale tante cose non le ha comprese fino in fondo; ma noi andiamo avanti la campagna elettorale è ancora lunga”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo