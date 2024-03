Maltrattamento ai bimbi dell’asilio, condannata una maestra

Una maestra è stata condannata per “abuso dei mezzi di correzione” nei confronti di bambini dell’asilo presso la scuola materna di Gualtieri Sicaminò, nel 2017. Graziella Dora Terranova, 67 anni, ha ricevuto una condanna di due mesi e il risarcimento dei danni da determinare in sede civile. La collega, Giuseppa Sciotto, 73 anni, è stata assolta dall’accusa di non aver fermato gli abusi.

Il processo, concluso in primo grado, ha visto la decisione della giudice Noemi Genovese del Tribunale di Barcellona. La pubblica ministero Rita Lazzara aveva richiesto una condanna più severa, ma il giudice ha riqualificato il reato come “eccesso di mezzi di correzione”.

Le indagini dei Carabinieri, avviate nel novembre 2017 in seguito alle segnalazioni dei genitori, hanno evidenziato comportamenti inaccettabili da parte della maestra Terranova. Anomalie comportamentali e segni di turbamenti psichici nei bambini hanno portato all’azione delle autorità.

Le indagini, protrattesi per cinque mesi con l’uso di microspie e telecamere nascoste, hanno raccolto prove degli abusi perpetrati dalla maestra. Questi includevano infliggere sofferenze fisiche e morali, privazioni ed umiliazioni ai bambini.

Nel giugno 2018, la maestra è stata interdetta per 12 mesi dalle sue funzioni, successivamente ridotte a 4 mesi dal Tribunale del Riesame.

