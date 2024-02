Investe un pedone a Messina e fugge, identificato

In un episodio di fuga successivo a un incidente stradale avvenuto in via La Farina, a Messina, è stato identificato il conducente responsabile. L’individuo, alla guida di una Citroën, ha colpito una pedone mentre attraversava l’incrocio con via Avellino, provocandone la caduta. La vittima, colpita dallo specchietto del veicolo, è stata fortunatamente soccorsa tempestivamente e dopo aver ricevuto le cure necessarie in ospedale, ha fatto ritorno a domicilio senza riportare lesioni gravi.

Le forze dell’ordine, grazie all’ausilio delle immagini catturate da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nell’area, hanno potuto rapidamente ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’autore del gesto. Al momento, si stanno valutando le responsabilità penali a carico del conducente, che non si è fermato a prestare soccorso all’infortunata. Questa indagine è stata condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato e dalla Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Messina.

