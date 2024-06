San Marco d’Alunzio incontra gli emigrati Aluntini in Svizzera

Il 22 giugno 2024, una delegazione del Comune di San Marco d’Alunzio ha visitato la Svizzera per celebrare l’anno delle Radici insieme agli emigrati Aluntini. L’amministrazione comunale aveva precedentemente invitato tutti gli Aluntini residenti in Svizzera per una giornata di ricordi e appartenenza al Borgo Aluntino.

La partecipazione è stata immediatamente numerosa, con grande emozione al Santuario di Einsiedeln, dove si è tenuta una Santa Messa. Dopo la cerimonia, un giovane Aluntino, figlio di emigrati, ha letto una lettera di ringraziamento a nome di tutta la comunità, esprimendo gratitudine al Sindaco e ai presenti, e proponendo di rendere annuale questa celebrazione come simbolo di amicizia e legame con San Marco.

Per i partecipanti, il poter trascorrere del tempo con compaesani di diverse generazioni, sottolineando le radici Aluntine, è stata un’esperienza ineguagliabile. Anche il Sindaco, visibilmente emozionato, ha condiviso i suoi ricordi da emigrante, manifestando il desiderio di essere presente a questo evento con tutti i suoi compaesani.

La tradizionale Festa dei Paesani, solitamente celebrata nel borgo, è stata trasferita a Einsiedeln, portando un pezzo di San Marco in Svizzera. Questo ha rafforzato il senso di appartenenza e vicinanza tra i membri della comunità Aluntina, noti per il loro spirito accogliente.

Negli occhi dei partecipanti era evidente l’attaccamento alle proprie radici, tramandato anche a figli e nipoti, nati in Svizzera ma Aluntini di cuore. Il giorno successivo, 23 giugno, l’incontro si è spostato a Zurigo, dove la comunità si è riunita presso la Missione Cattolica per poi visitare il centro città e concludere con un momento conviviale. Questo evento è stato un’esperienza memorabile che rimarrà a lungo nel cuore di tutti i partecipanti.

