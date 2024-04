Arrestato 23enne a Messina per tentato furto alla filiale Bartolini

La Polizia di Stato ha arrestato un individuo di 23 anni per tentato furto presso la filiale Bartolini situata sulla SS 114, bivio Galati. L’operazione è stata condotta dall’UPGSP in seguito alla segnalazione del personale di sicurezza aziendale, che ha individuato l’uomo tramite il sistema di videosorveglianza mentre tentava di forzare la cassaforte con un elettroutensile. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare il malvivente all’interno dell’edificio, impedendo così il compimento del reato.

L’individuo, il cui nome non è stato rivelato, è stato trovato accovacciato nei pressi degli uffici amministrativi, con il volto coperto da un passamontagna e guanti in lattice per evitare di lasciare tracce. L’odore acre del disco dell’elettroutensile ha guidato gli agenti verso la cassaforte danneggiata, contenente beni di valore e denaro contante. Il tentativo di effrazione è evidente dal taglio sul fianco destro della cassaforte, ancora fumante al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Il sospetto, una volta scoperto, ha cercato di fuggire dirigendosi verso il deposito merci, ma è stato prontamente bloccato e arrestato. Si tratta di un giovane messinese di 23 anni, la cui identità non è stata resa nota dalle autorità.

Il tentato furto presso la filiale Bartolini ha evidenziato l’efficacia del sistema di sicurezza aziendale e la prontezza di intervento delle forze dell’ordine, che hanno impedito la consumazione del reato.

