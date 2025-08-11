Perde la vita bimba di due anni in un incidente a Licodia Eubea

Una bambina di due anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri, intorno alle 19, lungo la Strada Statale 514 Ragusa-Catania, in territorio di Licodia Eubea, nei pressi dello svincolo Grammichele-Caltagirone. Coinvolti nello scontro frontale un’autovettura, a bordo della quale viaggiava una famiglia di Comiso, e un minivan.

La piccola è deceduta poco dopo l’impatto, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118. I genitori, entrambi in gravi condizioni, sono stati trasportati d’urgenza e ricoverati negli ospedali di Caltagirone e Catania.

I tre occupanti del minivan hanno riportato ferite giudicate non gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Ragusa per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presente anche il medico legale, che ha constatato il decesso della minore.

👁 Articolo letto 631 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.