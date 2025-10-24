ExpoMedicina, confronto sulla medicina di prossimità a Palermo

Si svolgerà il 28 ottobre 2025, alle ore 15, presso il Centro Fieristico della Fiera del Mediterraneo di Palermo, nell’ambito della quinta edizione di ExpoMedicina, il convegno “Medicina di prossimità: risposte nuove per bisogni complessi”, promosso dall’Asp di Messina. L’iniziativa si concentrerà sull’assistenza sanitaria territoriale, l’integrazione dei servizi e l’impiego delle tecnologie digitali a supporto dei percorsi di cura.

Il confronto verterà sulla riorganizzazione della sanità pubblica, anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza Covid e delle opportunità derivanti dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra i temi previsti, i modelli di presa in carico, la continuità assistenziale e l’“umanizzazione della cura”, con particolare riferimento agli strumenti tecnologici destinati a favorire la vicinanza tra servizi e cittadini.

Nel corso dei lavori saranno illustrate alcune esperienze attivate dall’Asp di Messina, tra cui il trasporto di sangue e farmaci tramite droni tra Patti e Lipari, il progetto di educazione stradale rivolto alle scuole e la telemedicina in ambito carcerario, oltre all’App “Continuità di cura”. Verrà inoltre affrontata la questione della carenza di personale e il ruolo delle istituzioni nella definizione di modelli gestionali sostenibili.

Moderato da Tindara Caccetta, vice direttrice Rainews24, il convegno prevede gli interventi dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, del consulente ministeriale Andrea Costa, del direttore generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, del direttore sanitario dell’Asp di Palermo Antonino Levita, della vice segretaria generale FIMMG Noemi Lopes e del dirigente Agenas Paolo Ursillo.

👁 Articolo letto 147 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.