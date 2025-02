Misterbianco celebra il Carnevale con dieci giorni di festa

A Misterbianco fervono i preparativi per l’edizione annuale del Carnevale dei Costumi più belli di Sicilia, un evento che per dieci giorni trasformerà la città etnea in un centro di creatività e tradizione. Il sindaco Marco Corsaro ha evidenziato l’importanza della manifestazione, sottolineando il ruolo centrale che essa riveste nel piano di valorizzazione del territorio.

Le celebrazioni prenderanno il via domenica 23 febbraio, quando il centro storico sarà animato dalla sfilata dei carri allegorici e dei costumi realizzati dalle associazioni locali. Altre due sfilate sono previste per il 2 e il 4 marzo. Un momento clou sarà il Défilé dei Costumi più Belli di Sicilia, in programma sabato 1 marzo su via Gramsci, con l’esibizione delle elaborate creazioni sartoriali di Misterbianco. L’evento sarà presentato da Salvo La Rosa, con la partecipazione di Carmelo Caccamo e Carlo Kaneba.

Le serate del 22 e del 28 febbraio saranno dedicate ai concerti di artisti di rilievo: i Gemelli Diversi e Orietta Berti si esibiranno gratuitamente per il pubblico. A condurre gli spettacoli sarà Paola Parisi. Numerosi saranno anche gli appuntamenti pensati per i più piccoli, tra cui la manifestazione del Giovedì Grasso “A spasso con Re Burlone”, che coinvolgerà le scuole locali in un percorso festoso tra musica e colori.

Il sindaco Corsaro ha sottolineato l’unicità del Carnevale di Misterbianco, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire il successo dell’evento. L’iniziativa sta ricevendo crescente attenzione anche oltre i confini regionali, grazie alla partecipazione dei costumi misterbianchesi ad altri celebri carnevali italiani, tra cui quelli di Venezia, Milano, Verona, Novara e Firenze.

Il Carnevale di Misterbianco è un evento a ingresso libero, reso possibile grazie al sostegno di sponsor privati e istituzionali. L’Amministrazione sta inoltre lavorando per assicurare un’organizzazione efficiente, con spazi dedicati ai parcheggi, servizi navetta e misure di sicurezza adeguate per gestire l’afflusso di visitatori attesi nei giorni di festa.

