Sport, Cultura e Sviluppo, Schifani: «La Targa Florio promuove la Sicilia»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato la Targa Florio, dando il via alla storica gara automobilistica da piazza Verdi a Palermo. Durante la cerimonia, Schifani ha sottolineato l’importanza della manifestazione, dichiarando che la partenza della Targa Florio rappresenta «un momento di grande emozione e orgoglio per tutti i siciliani». La Targa Florio, definita la più antica competizione automobilistica del mondo, è considerata un simbolo dell’identità siciliana, capace di unire tradizione e innovazione.

Il ritorno del marchio Lancia alla competizione ne aumenta ulteriormente il prestigio. Schifani ha anche messo in evidenza la collaborazione con l’Università di Palermo, che arricchisce l’evento sotto il profilo culturale e formativo. Questa sinergia contribuisce a rendere la Targa Florio non solo un evento sportivo di alto livello, ma anche un’occasione di crescita e sviluppo per il territorio.

Il presidente ha ribadito il continuo impegno della Regione Siciliana nel sostenere la manifestazione, definendola «un volano di promozione turistica, economica e culturale di assoluto rilievo». La Regione, in collaborazione con l’Aci e gli altri organizzatori, è determinata a valorizzare questa eccellenza che porta nel mondo la bellezza e l’ingegno della Sicilia.

