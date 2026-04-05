✍ Pasqua, dalla Quaresima alla Resurrezione: il percorso pasquale

di Maria Cristina Miragliotta – La Pasqua rappresenta una delle principali ricorrenze della tradizione cristiana, celebrata per commemorare la resurrezione di Gesù Cristo, evento fondante della fede. Il suo significato religioso si intreccia con un articolato patrimonio di riti, simboli e consuetudini che si sono sviluppati nel corso dei secoli, assumendo caratteristiche differenti a seconda dei contesti culturali e territoriali.

Il periodo pasquale è preceduto dalla Quaresima, fase di quaranta giorni dedicata alla preparazione spirituale, segnata da pratiche di penitenza e riflessione. Il culmine delle celebrazioni si concentra nella Settimana Santa, durante la quale si svolgono riti liturgici e manifestazioni popolari. In molte realtà italiane, e in particolare nel Mezzogiorno, le processioni rappresentano un momento centrale, con la partecipazione delle confraternite e la rappresentazione simbolica della Passione.

Tra gli elementi più diffusi della tradizione figurano l’uovo, simbolo di rinascita e nuova vita, e la colomba, dolce che richiama valori di pace e rinnovamento. Accanto alla dimensione religiosa, la Pasqua conserva anche aspetti legati alla convivialità, con il pranzo festivo che riunisce le famiglie e valorizza preparazioni tipiche locali.

In Sicilia, le celebrazioni assumono un rilievo particolare, caratterizzate da ritualità che combinano fede e identità comunitaria. Eventi come le “diavolate” o le rappresentazioni della Resurrezione testimoniano una tradizione radicata, tramandata di generazione in generazione.

Nel complesso, la Pasqua si configura come una ricorrenza che unisce dimensione spirituale e patrimonio culturale, mantenendo nel tempo una funzione identitaria e sociale rilevante.

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