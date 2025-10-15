Milazzo, sequestrati oltre cento Fad tra le Eolie dalla Guardia Costiera

Un’operazione di controllo della Capitaneria di porto di Milazzo, condotta con il supporto della nave Corsi CP 906 della Guardia costiera di Messina, di un elicottero AW139 del Nucleo aereo di Catania e della nave Sea Eagle di Sea Shepherd Italia, ha portato al sequestro di oltre cento Fad – dispositivi di concentrazione del pesce – posizionati tra Milazzo e le isole Eolie.

L’attività, sviluppata in due fasi – vigilanza e successiva repressione – ha interessato fondali marini compresi tra i 1.200 e i 1.400 metri di profondità. I dispositivi sequestrati erano realizzati con materiali non biodegradabili, in contrasto con le normative ambientali vigenti. Tra i materiali recuperati figurano circa 130 chilogrammi di plastica, taniche contenenti residui di oli esausti e oltre diecimila metri di filo in polipropilene, utilizzato per l’ancoraggio dei dispositivi.

Secondo quanto riferito, “i Fad sequestrati erano impiegati nella cattura della lampuga”, specie attratta dai dispositivi e successivamente intercettata con reti da circuizione. Le autorità hanno evidenziato che tali strumenti, oltre a non rispettare la normativa, provocano danni all’habitat marino e al litorale, compromettendo l’equilibrio dell’ecosistema.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla pesca non regolamentata, finalizzato alla salvaguardia delle risorse ittiche e alla tutela ambientale nelle aree di alto pregio naturalistico del Tirreno meridionale.

👁 Articolo letto 223 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.