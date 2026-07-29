📽 Messina, giuramento dei nuovi Consulenti del Lavoro e focus sull’IA

di Maria Cristina Miragliotta – La cerimonia del giuramento dei nuovi iscritti ha rappresentato il momento centrale della giornata organizzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, appuntamento istituzionale che dal 2021 accompagna l’ingresso dei giovani professionisti nella categoria. Nel corso dell’evento, il presidente dell’Ordine, Maurizio Adamo, ha ricordato come il giuramento costituisca un impegno al rispetto delle norme deontologiche e della legislazione vigente. «È un momento istituzionale che si rinnova ogni anno e che coinvolge i nostri neoiscritti», ha dichiarato, sottolineando che l’edizione 2025 è stata inserita in un’iniziativa formativa dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale e persona, ispirata ai contenuti dell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Nel programma è stato inoltre previsto il momento formale dell’approvazione del bilancio 2025 dell’Ordine.

Tra gli interventi, don Sergio Siracusano ha richiamato il messaggio dell’enciclica, evidenziando come il documento ponga al centro la tutela della dignità della persona umana. «La tecnologia non è neutrale, perché dietro ogni sistema c’è sempre l’uomo che la progetta e la orienta», ha affermato, ribadendo che lo sviluppo tecnologico deve essere finalizzato al bene dell’essere umano.

Carlo Maletta ha quindi approfondito il rapporto tra innovazione tecnologica, professioni e dottrina sociale della Chiesa, soffermandosi sulle trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale e sul ruolo che i consulenti del lavoro sono chiamati a svolgere in questo contesto, mantenendo come riferimento i valori fondanti della persona.

Sul medesimo tema è intervenuta anche Marta Tigano, che ha illustrato i contenuti dell’enciclica con particolare attenzione agli effetti delle nuove tecnologie sul lavoro. «La tecnologia non va respinta, ma utilizzata con discernimento», ha osservato, indicando nell’enciclica uno strumento di riflessione per affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

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