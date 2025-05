RO Racing ed il Rally dell’Adriatico, Andreucci punta alla vittoria

Il fine settimana della scuderia RO Racing si preannuncia ricco di impegni, con diverse gare in programma sia in Italia che all’estero. Oggi e domani, 4 maggio, il Campionato Italiano Rally Terra vivrà uno dei suoi appuntamenti cruciali con il Rally dell’Adriatico, dove Paolo Andreucci, pluricampione nazionale, tenterà di consolidare la sua posizione di vertice.

Il pilota, a bordo della Citroen C3 R5 gommata MRF Tyres, è reduce dalla vittoria a Radicofani e mira ad aggiungere un altro successo al suo ricco palmarès. Andreucci sarà affiancato dal co-pilota Rudy Briani in quella che è la prima tappa della Coppa Rally Ottava Zona, ovvero il Rally della Terra di Argil.

Parallelamente, Nicolò Marchioro e Marco Marchetti affronteranno la stessa competizione, a bordo di un altro esemplare della Citroen C3 R5, puntando a confermare quanto di buono fatto vedere nella loro precedente uscita stagionale, dove hanno sempre concluso tra i primi dieci.

In contemporanea, il Rally Terra di Argil, valido per la Coppa Rally di Ottava Zona, vedrà cinque equipaggi RO Racing, tra cui i vincitori della scorsa edizione Carmine Tribuzio e Mattia Cipriani, anche loro al volante della Citroen C3 R5. Altri equipaggi della scuderia, come quelli di Antonio Trotta, Andrea Minchella e Mario Trotta, correranno con Skoda Fabia RS ed Evo, mentre Albino Ferdinandi, in classe A5, si cimenterà con la Peugeot 106.

Nel frattempo, a Giarre si è concluso il ventiquattresimo Slalom Giarre Milo, dove Giuseppe Giametta ha ottenuto un ottimo secondo posto assoluto con la sua Gloria Suzuki B5. Alice Gammeri ha trionfato tra le Dame, mentre il fratello Marco ha raggiunto un eccellente settimo posto, ottenendo anche il secondo posto nel Gruppo E1 Ita.

👁 Articolo letto 243 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.