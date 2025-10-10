Morte Gallo, Antoci: “Verificare eventuali responsabilità sanitarie”

Il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sul decesso della professoressa Maria Cristina Gallo, docente che in passato aveva segnalato ritardi nella consegna degli esami istologici destinati ai pazienti oncologici dell’Asp di Trapani. La vicenda ha suscitato l’intervento dell’europarlamentare pentastellato Giuseppe Antoci, che ha espresso cordoglio e sollecitato verifiche per accertare eventuali responsabilità sanitarie.

“Grande dolore per la scomparsa della professoressa Maria Cristina Gallo – ha dichiarato Antoci – che aveva denunciato i ritardi nella consegna degli esami istologici dei pazienti oncologici all’Asp di Trapani. Non sapremo mai se Maria Cristina si sarebbe salvata se quegli esami fossero arrivati prima, ma è doveroso accertare se il suo sia stato un vergognoso caso di malasanità”.

Antoci ha inoltre manifestato solidarietà ai familiari della docente, assicurando l’impegno del Movimento 5 Stelle nella difesa del sistema sanitario pubblico. “A tutti i suoi familiari va la nostra vicinanza e solidarietà. Il Movimento 5 Stelle continuerà a lottare per una sanità senza liste d’attesa e contro i tagli che sono fra le cause di questi disservizi. Giù le mani dalla sanità pubblica”, ha concluso l’eurodeputato.

