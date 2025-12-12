Stagno d’Alcontres davanti al gip respinge le accuse: «Prassi comune»

Si è svolto ieri mattina, al Palazzo di giustizia di Messina, l’interrogatorio di garanzia del chirurgo plastico Francesco Stagno d’Alcontres, ex direttore dell’Unità operativa di Chirurgia plastica del Policlinico universitario “G. Martino”, arrestato nei giorni scorsi e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Il professionista è indagato con le accuse di concussione, corruzione, induzione indebita e truffa aggravata.

Davanti al giudice per le indagini preliminari Salvatore Pugliese, l’indagato ha respinto ogni addebito, sostenendo di non avere mai esercitato pressioni sulle aziende farmaceutiche per ottenere finanziamenti. In particolare, Stagno d’Alcontres ha affermato che i contributi destinati all’organizzazione di congressi scientifici rappresenterebbero una consuetudine consolidata nel settore medico. «I finanziamenti ai congressi sono una prassi comune», ha dichiarato, precisando di non avere posto condizioni o richieste indebite alle imprese coinvolte.

Nel corso dell’interrogatorio, durato oltre due ore, il chirurgo ha inoltre chiarito la propria posizione in merito all’attività svolta al di fuori della struttura pubblica. «Da anni ho optato per il regime di extramoenia», ha spiegato, sostenendo che gli interventi effettuati presso cliniche private sarebbero stati eseguiti nel rispetto delle norme vigenti.

La Procura, tuttavia, contesta una ricostruzione differente dei fatti. Secondo l’ipotesi accusatoria, Stagno d’Alcontres avrebbe sollecitato contributi economici da parte delle case farmaceutiche per sostenere l’organizzazione del congresso nazionale della Sicpre, svoltosi a Giardini Naxos, garantendo in cambio forniture pubbliche per il reparto da lui diretto fino allo scorso mese di luglio. Gli inquirenti ipotizzano inoltre che il medico abbia eseguito numerosi interventi in strutture private, risultando in alcuni casi formalmente in servizio presso il Policlinico.

👁 Articolo letto 180 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.