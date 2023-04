inCucina – Arancini siciliani

Arancini siciliani

Gli arancini sono un piatto tipico della cucina siciliana che risale al periodo arabo. Questi deliziosi bocconcini di riso ripieni sono fritti e hanno una forma sferica, simile a quella di un’arancia, da cui prendono il nome.

La ricetta tradizionale degli arancini siciliani prevede l’utilizzo di riso, ragù di carne, piselli, formaggio, uova e pangrattato. Il riso viene cotto al dente e mescolato con il ragù di carne, i piselli, il formaggio e l’uovo. Una volta raffreddato, il composto di riso viene modellato in piccole palle, farcite con del formaggio, e passate nel pangrattato. Gli arancini vengono poi fritti in olio caldo finché non risultano dorati e croccanti.

Ecco la ricetta degli arancini siciliani per 4 persone:

Ingredienti:

320g di riso Arborio

500ml di brodo vegetale

200g di ragù di carne

100g di piselli

100g di formaggio caciocavallo

2 uova

Olio di semi per friggere

Pangrattato q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

In una pentola, portate a ebollizione il brodo vegetale e aggiungete il riso. Cuocete il riso per 15-18 minuti, finché non risulta al dente.

Trasferite il riso in una ciotola e aggiungete il ragù di carne, i piselli, il formaggio grattugiato e un uovo. Mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo.

Prendete una porzione di riso, modellatela a forma di palla e fate un’incisione al centro con il dito. Inserite un pezzetto di formaggio caciocavallo nel centro dell’arancino e richiudete bene la palla.

In una ciotola sbattete l’uovo rimasto e passate gli arancini nel pangrattato e poi nell’uovo sbattuto. Infine, passateli nuovamente nel pangrattato.

In una padella, scaldate l’olio di semi e friggete gli arancini fino a quando non risultano dorati e croccanti. Scolateli su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.

Servite gli arancini ancora caldi e gustateli accompagnati da una fresca insalata mista.

Buon appetito!

