Meteo in Sicilia, cielo sereno e nubi in aumento domenica

Le condizioni meteorologiche del fine settimana in Sicilia saranno caratterizzate da stabilità atmosferica e ampie schiarite, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nella giornata di domenica.

Sabato l’alta pressione continuerà a consolidarsi, favorendo un cielo sereno o poco nuvoloso sull’intero territorio regionale. Le aree costiere tirreniche, ioniche e meridionali, così come le zone interne, registreranno solo lievi velature nelle prime ore del mattino. Sull’Appennino la giornata sarà prevalentemente soleggiata, con possibili addensamenti nelle ore serali. I venti saranno deboli occidentali, in successiva rotazione verso sud-ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.650 metri. Il Basso Tirreno e il Canale risulteranno mossi, mentre il Mare di Sicilia si presenterà poco mosso.

Domenica la presenza di un campo di alta pressione manterrà condizioni stabili e generalmente soleggiate. Tuttavia, dal pomeriggio è previsto un incremento della nuvolosità, soprattutto sul litorale tirrenico, sulle zone interne e lungo la dorsale appenninica, dove al mattino il cielo apparirà poco o parzialmente nuvoloso.

Le aree del litorale ionico e meridionale rimarranno invece prevalentemente serene per gran parte della giornata, con possibili lievi addensamenti in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali. Lo zero termico si collocherà intorno ai 3.500 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia saranno poco mossi, mentre il Canale passerà da condizioni poco mosse a mosse nel corso della giornata. – Fonte 3Bmeteo.

