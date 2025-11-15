Guardia di Finanza, bando di concorso per 1.985 allievi finanzieri

La Guardia di Finanza ha reso noto il bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 1.985 allievi finanzieri per il 2025. Il provvedimento, rivolto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti, stabilisce una ripartizione dei posti tra contingente ordinario e contingente di mare.

Il contingente ordinario comprende 1.765 unità. Di queste, 171 saranno destinate alla specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)” e 33 al “Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.)”. I restanti 1.561 posti sono suddivisi tra volontari delle Forze Armate in ferma prefissata o iniziale, a cui sono riservate 1.093 posizioni, e altri cittadini italiani, ai quali sono destinati 468 posti.

Il contingente di mare prevede 220 posti. Tra questi, 154 sono riservati ai volontari delle Forze Armate, ripartiti in 60 per la specializzazione “Nocchiere”, 63 per “Motorista navale” e 31 per “Operatore di sistema”. I rimanenti 66 posti, rivolti agli altri cittadini italiani, comprendono 26 posizioni per “Nocchiere”, 27 per “Motorista navale” e 13 per “Operatore di sistema”.

Per partecipare, i candidati devono avere almeno 18 anni. I limiti massimi di età sono fissati al compimento del 25° anno per i volontari delle Forze Armate e del 24° per gli altri concorrenti, con possibili estensioni legate al servizio militare svolto. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, mentre per i volontari delle Forze Armate in servizio o congedati entro il 31 dicembre 2020 è sufficiente il diploma di scuola secondaria di primo grado.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente online, entro le ore 12 del 21 novembre 2025, tramite il portale dedicato o l’app “GdF Concorsi”.

