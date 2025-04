Concorso Carabinieri per diciassette ufficiali per ruolo tecnico

L’Arma dei Carabinieri ha avviato la procedura concorsuale per l’arruolamento di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico. Le posizioni disponibili riguardano diverse specialità: cinque posti sono riservati alla medicina, uno alla veterinaria, uno alla psicologia, due alle investigazioni scientifiche – con una posizione per la fisica e una per la biologia – tre alla telematica, uno al genio, uno all’amministrazione e commissariato.

Ulteriori tre posti sono destinati esclusivamente al personale già in servizio nell’Arma dei Carabinieri: uno per ciascuna delle specialità telematica, genio e amministrazione e commissariato. Le domande potranno essere presentate online, accedendo alla sezione concorsi del sito istituzionale www.carabinieri.it e seguendo le indicazioni fornite per la compilazione.

I candidati dovranno possedere la cittadinanza italiana e una laurea magistrale coerente con la specializzazione per la quale intendono concorrere. Alla data di scadenza della presentazione, fissata per il 19 maggio 2025, non dovranno aver compiuto il trentaduesimo anno di età.

Coloro che risulteranno vincitori saranno nominati Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Seguiranno un corso di un anno presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, con un piano formativo centrato su discipline tecnico-professionali.

Secondo quanto riportato nel bando, “decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, lealtà e spirito di sacrificio”. Il ruolo tecnico prevede l’impiego delle competenze professionali del singolo a supporto delle funzioni istituzionali dell’Arma, che si contraddistingue per la sua tradizionale prossimità ai cittadini e per l’impegno nella difesa della legalità.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁