Allerta meteo gialla: precipitazioni e temporali in arrivo in Sicilia

Tempo “inquieto”: previsti acquazzoni e temporali quotidiani.

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dal pomeriggio di ieri fino a mezzanotte di oggi, 30 maggio. Per oggi è stata dichiarata l’allerta gialla, con previsione di precipitazioni sparse, soprattutto a carattere di rovescio o temporale, nelle aree settentrionali, occidentali e interne, con accumuli moderati in alcuni punti. Non sono previste variazioni significative delle temperature e non si segnalano particolari novità per venti e mari.

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo “inquieto” in tutta Italia, con la formazione di acquazzoni e temporali praticamente quotidiani. Non si prevedono cambiamenti significativi sul fronte meteorologico. L’anticiclone rimane distante dalla penisola, con la conseguenza che negli ultimi giorni di maggio e nei primi di giugno continueremo ad essere esposti a piogge e temporali. Ciò non significa che il sole mancherà (anzi) e che le temperature saranno basse, ma al momento non è prevista un’ondata di caldo estremo e non si intravede un periodo di stabilità duratura.

