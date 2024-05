Leggi Europee per tutelare Giornalisti e Pluralismo dei Media

L’importanza del giornalismo indipendente e basato sui fatti è fondamentale per il mantenimento delle democrazie, poiché esso denuncia le ingiustizie, esige responsabilità dai leader e facilita la presa di decisioni informate da parte dei cittadini. I giornalisti, spesso operanti in situazioni di rischio personale, devono poter svolgere il proprio lavoro in modo libero e sicuro, aspetto centrale nei valori e nelle dinamiche democratiche dell’Unione Europea.

La scorsa settimana sono entrate in vigore due nuove leggi dell’UE, mirate a garantire una maggiore tutela dei giornalisti e a rafforzare la libertà dei media:

Il 6 maggio 2024 sono state implementate le nuove norme contro le cause strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP), che offrono agli operatori dell’informazione e agli attivisti per i diritti umani gli strumenti necessari per contrastare i procedimenti giudiziari abusivi.

Il 7 maggio 2024 ha visto l’entrata in vigore della Legge europea sulla libertà dei media (European Media Freedom Act).

Questa legge sostiene l’indipendenza editoriale e il pluralismo dei media, migliorando la trasparenza e l’equità, e promuove una più stretta collaborazione tra le autorità dei media attraverso il nuovo Consiglio europeo per i servizi dei media.

Tali iniziative rappresentano una componente della strategia europea per i media, concretizzatasi attraverso il Piano d’azione europeo per la democrazia e il Piano d’azione per i media e gli audiovisivi. Un recente studio evidenzia i progressi compiuti dai Paesi dell’UE nell’attuazione delle raccomandazioni della Commissione sulla protezione, la sicurezza e la responsabilizzazione dei giornalisti. Le nuove norme contribuiranno a garantire un ambiente mediatico sano, dove i giornalisti possano svolgere il loro ruolo in maniera efficace e sicura.

