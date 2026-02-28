Messina salone delle Bandiere, il saluto istituzionale del Sindaco Basile

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile ha incontrato ieri i dipendenti del Comune di Messina per un saluto istituzionale in vista della cessazione del proprio incarico, prevista dalla mezzanotte di venerdì 27 febbraio. L’atto conclude il mandato dopo le dimissioni formalizzate lo scorso 7 febbraio. All’incontro erano presenti il vicesindaco, gli assessori e il direttore generale Salvo Puccio.

Nel corso dell’iniziativa, Basile ha espresso un ringraziamento al personale dell’ente per il lavoro svolto durante gli anni di amministrazione. “Volevo salutare tutti voi insieme alla mia squadra di governo, ma desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il mio mandato. Pur essendo stata un’esperienza diversa rispetto ai miei precedenti ruoli come Revisore o Direttore generale, ho avuto sempre a cuore le esigenze di tutti e ho potuto apprezzare il lavoro svolto nei diversi servizi comunali, che ha permesso di ottenere risultati significativi per la città. Grazie di cuore a ciascuno di voi per il contributo costante e prezioso”, ha dichiarato.

Anche il direttore generale Puccio ha rivolto un messaggio ai dipendenti, evidenziando i risultati conseguiti sul piano organizzativo. “Nonostante sia l’ultimo giorno di questa amministrazione, volevo sottolineare l’importante risultato raggiunto in questi anni: un incremento di un terzo delle risorse umane in pianta organica rispetto al momento dell’insediamento dell’Amministrazione Basile. Questo risultato testimonia la crescita della città e della nostra macchina amministrativa. Grazie a tutti voi per l’impegno costante: crescere insieme significa rendere migliore la città e rafforzare la nostra comunità. Con questo vi dico grazie e arrivederci”.

Al termine dell’incontro, l’intera giunta ha salutato il personale, ringraziandolo per la collaborazione assicurata durante il mandato.

