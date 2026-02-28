Accessi al mare, al via il Masterplan tra Torre Faro e Mortelle

La società partecipata Patrimonio Messina S.p.A. ha trasmesso al Comune di Messina il Masterplan relativo alla riapertura e regolamentazione degli accessi al mare lungo il litorale nord cittadino, avviando così la fase operativa del progetto che interessa l’area compresa tra l’Horcynus Orca e la zona dei lidi di Mortelle.

L’iniziativa nasce da un’attività di ricognizione avviata nel 2024 sull’intera fascia costiera settentrionale, finalizzata a censire e disciplinare i varchi di accesso alla spiaggia, spesso collocati in contesti privati e non fruibili dalla collettività. Il piano, elaborato dopo sopralluoghi, verifiche documentali e attività progettuali, prevede l’acquisizione delle aree limitrofe al demanio marittimo e la realizzazione di nuovi percorsi pubblici, spazi verdi e zone attrezzate.

Il documento è stato illustrato dal presidente di Patrimonio Messina, Maurizio Cacace, al sindaco Federico Basile, alla presenza degli assessori Francesco Caminiti e Roberto Cicala e del direttore generale del Comune Salvo Puccio. “Questa operazione sblocca finalmente una situazione annosa che, per decenni, ha visto i cittadini messinesi sistematicamente esclusi dal godimento del proprio mare a causa di barriere fisiche e incertezze normative”, ha affermato Cacace.

L’Amministrazione comunale dovrà ora avviare le procedure amministrative per gli eventuali espropri e la successiva liberazione degli accessi. Il sindaco Basile ha evidenziato la disponibilità di alcuni proprietari a cedere gratuitamente terreni destinati ai passaggi pubblici, definendo l’iniziativa “un processo di riappropriazione collettiva che mira ad abbattere muri e cancelli”.

L’assessore alle Politiche del Mare, Francesco Caminiti, ha parlato di un intervento concreto volto a rispondere a un’esigenza storica del territorio, mentre il direttore generale di Patrimonio Messina, Piero Picciolo, ha sottolineato il valore del piano per garantire accessibilità, sicurezza e valorizzazione del patrimonio costiero.

Il progetto prevede la rimozione degli ostacoli esistenti, interventi di riqualificazione urbana e l’installazione di segnaletica dedicata, con l’obiettivo di rendere il litorale un parco urbano accessibile e regolamentato.

👁 Articolo letto 215 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.