Finanziamento a Ficarra per la manutenzione delle strade comunali

Il comune di Ficarra ha ottenuto un finanziamento di 130.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture per la manutenzione delle strade comunali situate nelle contrade Indali, Sauro e Rinella. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Ridolfo, ha partecipato a un bando nazionale con un progetto esecutivo redatto dall’Architetto Fabio Pizzuto, responsabile dell’Area Tecnica. Il progetto, volto a migliorare la viabilità nelle suddette contrade, ha ricevuto l’approvazione necessaria per ottenere i fondi.

Il Decreto del Dipartimento per le Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture, datato 5 giugno 2024, ha reso noto che il comune di Ficarra è tra i sette beneficiari del finanziamento in Sicilia. Questa notizia ha suscitato grande soddisfazione nel Sindaco Ridolfo, il quale ha sottolineato l’impegno della sua amministrazione nel rispondere alle esigenze di sicurezza stradale dei cittadini. “Con l’ottenimento di tale importante finanziamento si conferma l’attenzione dell’Amministrazione ai bisogni dei cittadini e, soprattutto, alle esigenze di sicurezza nella viabilità anche nelle strade meno centrali”, ha dichiarato Ridolfo.

Il progetto di Ficarra è stato selezionato tra 160 progetti meritevoli su scala nazionale, un risultato che il Sindaco ha definito un riconoscimento degli sforzi degli uffici comunali. Gli interventi finanziati prevedono opere specifiche per ciascuna contrada interessata. Per la strada di contrada Indali, è prevista la realizzazione di un’opera di contenimento in terre rinforzate su un piano di bonifica in gabbioni, insieme al ripristino della sede viaria mediante stesura di conglomerato bituminoso.

In contrada Sauro, verrà realizzata un’opera di contenimento in cemento armato e il ripristino della sede viaria con conglomerato bituminoso. Infine, per la strada di contrada Rinella, il progetto prevede la realizzazione del rilevato stradale e il ripristino della sede viaria mediante stesura di conglomerato bituminoso.

Il finanziamento ministeriale rappresenta un passo significativo verso il miglioramento delle infrastrutture viarie di Ficarra, contribuendo a garantire una maggiore sicurezza e un servizio più efficiente per i residenti delle contrade coinvolte.

