Basile firma l’intesa con la Pro Loco Casali Peloritani di Messina

È stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il sindaco Federico Basile e il presidente della Pro Loco di Salice “Casali Peloritani” APS, Salvatore Feminò, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale, turistico e ambientale dell’area nord della città. Alla sottoscrizione hanno partecipato l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, la consigliera Antonella Feminò e il vicepresidente della Pro Loco Giacomo Mafodda.

Il primo cittadino ha evidenziato il valore dell’iniziativa, sottolineando che «riconosciamo l’importante ruolo della Pro Loco nel promuovere le tradizioni e la cultura locale». Basile ha inoltre precisato che l’intesa formalizza una collaborazione strutturata tra l’amministrazione comunale e le realtà associative del territorio, orientata alla realizzazione di progetti che integrino tradizione e innovazione e contribuiscano al rafforzamento dell’identità culturale cittadina, favorendo al contempo sinergie stabili a beneficio della collettività e dei visitatori.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Pro Loco, Salvatore Feminò, che ha definito la firma dell’accordo «un momento significativo per la nostra comunità», evidenziando come la collaborazione con il Comune consentirà l’organizzazione di iniziative culturali, sociali e turistiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e naturale della zona nord, oltre alla creazione di nuove occasioni di aggregazione.

L’intesa, della durata di tre anni, stabilisce la possibilità per la Pro Loco di utilizzare beni comunali per attività di interesse pubblico in ambito culturale, sociale e turistico. Prevede inoltre una cooperazione costante nella pianificazione degli eventi, con incontri periodici per il coordinamento delle iniziative, e promuove la tutela delle tradizioni popolari e del patrimonio storico e ambientale attraverso il coinvolgimento di volontari ed esperti. Il Protocollo potrà essere modificato o rinnovato esclusivamente mediante accordo scritto tra le parti.

