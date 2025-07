Consaambiente lancia a Catania il Comitato “Città Amica degli Animali”

L’associazione Consaambiente segnala un aumento dei branchi di cani randagi nelle zone urbane di Catania, con casi documentati in via Nuovalucello, lungo la Circonvallazione e sul viale Tirreno. Secondo il suo ufficio legale, numerosi cittadini hanno riferito situazioni di disagio durante spostamenti quotidiani: “Chi abita, lavora o studia in queste aree si trova a interagire con animali che possono manifestare comportamenti imprevedibili”, spiegano i referenti.

La questione assume rilievo anche sul piano etologico. La dott.ssa Giusi Simona Astorina, medico veterinario, osserva che “la dinamica di gruppo può indurre attitudini più coraggiose e talvolta aggressive; singolarmente, i cani generalmente evitano il conflitto”.

Per affrontare il fenomeno, Consaambiente ha costituito il Comitato per la Prevenzione e la Gestione del Randagismo “Città Amica degli Animali”. L’iniziativa intende avviare un confronto con l’Amministrazione comunale, l’ASP veterinaria e gli enti competenti, nel rispetto della Legge n. 281/1991, che disciplina la prevenzione e il contenimento del randagismo.

La dott.ssa Alessia Guarrera, presidente del Comitato, sottolinea: “Il quadro normativo è già definito; ora serve una collaborazione concreta tra istituzioni e cittadini, perché diritti umani e benessere animale procedano di pari passo”.

Il Comitato invita rappresentanti istituzionali, associazioni animaliste, ambientaliste e cittadini a partecipare a un tavolo tecnico permanente. Tra le proposte figurano interventi di cattura, sterilizzazione e tracciabilità nei punti critici, potenziamento delle strutture veterinarie convenzionate e campagne di sensibilizzazione sul rapporto con gli animali vaganti e sulle corrette segnalazioni.

👁 Articolo letto 340 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.