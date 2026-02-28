Precipita dal primo piano, muore impiantista a Mazara del Vallo

Un operaio di 53 anni, Francesco Greco, ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Mazara del Vallo dopo una caduta dal primo piano di una palazzina dove stava installando un impianto di climatizzazione. L’incidente si è verificato in via Scurto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre operava a quota rialzata. La caduta gli avrebbe causato lesioni gravissime; i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto evitare il decesso.

Greco, impiantista e termoidraulico, stava eseguendo lavori tecnici in collaborazione con una ditta edile. Le cause della caduta restano in fase di accertamento. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio davanti a testimoni presenti nell’area, rimasti scossi dall’accaduto.

Sull’episodio è intervenuta la Procura di Marsala, che ha avviato un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Il sindaco Salvatore Quinci, a nome della comunità mazarese, ha espresso cordoglio: “Alla famiglia di Francesco Greco rivolgo la mia vicinanza più sincera e il cordoglio dell’intera comunità mazarese. In momenti come questo mancano le parole. Ora serve chiarezza, senza zone d’ombra. Ogni aspetto dovrà essere verificato con rigore. La sicurezza sul lavoro non è un principio astratto, è una responsabilità concreta che non può conoscere distrazioni”. La vittima lascia la moglie e due figli.

👁 Articolo letto 323 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.