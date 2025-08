Lega Sicilia: “Il Ponte sarà un colosso dell’ingegneria, grazie a Salvini”

Domani il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo (Cipess) approverà il progetto definitivo del nuovo collegamento sullo Stretto di Messina, un’infrastruttura dal costo stimato di circa 15 miliardi di euro. L’opera, concepita con una campata unica centrale di 3.300 metri e una lunghezza complessiva di 3.666 metri, ridurrà i tempi di attraversamento a soli 15 minuti.

In una nota ufficiale della Lega per Salvini Premier della Sicilia, il partito definisce l’iniziativa “colosso dell’ingegneria” e ringrazia il vicepremier Matteo Salvini “per la straordinaria determinazione nel realizzare l’opera” e per aver offerto “alla Sicilia un’opportunità storica per creare nuovo sviluppo e occupazione”.

Nel tardo pomeriggio di domani Salvini si recherà a Messina per illustrare i dettagli del progetto ai giornalisti. L’incontro è fissato alle 19:15 presso il locale Grecale in via Torre Faro e sarà accompagnato da un flash mob organizzato dai militanti della Lega Sicilia. All’appuntamento parteciperanno tutti i parlamentari nazionali e regionali del partito, convocati dal segretario regionale Nino Germanà per un direttivo straordinario.

L’iniziativa conferma l’impegno del governo nel realizzare l’infrastruttura dopo anni di studi e proposte, e segna una tappa cruciale nella programmazione delle grandi opere nel Mezzogiorno.

