A20, scontro frontale tra auto e furgone: due morti e un ferito grave

È di due vittime e un ferito in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A20 Messina-Palermo, nel tratto compreso tra Lascari e Campofelice di Roccella, poco prima della barriera di Buonfornello. Lo scontro si è verificato alle 14.25 in un’area interessata da lavori di manutenzione, dove la circolazione è regolata con doppio senso di marcia su un’unica carreggiata.

Coinvolti nell’impatto una Ford Kuga diretta verso Messina e un furgone Peugeot che procedeva in direzione Palermo. Alla guida dell’auto si trovava Gaetano Mollica, nato a Mistretta e residente a Pettineo, operaio metalmeccanico e saldatore specializzato, che avrebbe compiuto 44 anni il prossimo 6 luglio. L’uomo è deceduto sul colpo. Sul veicolo commerciale viaggiavano i fratelli Francesco e Marco Montalto, imprenditori palermitani titolari della Momacar di via Casuzze. Francesco Montalto, 45 anni, che occupava il posto del passeggero, è morto nell’urto, mentre Marco, 35 anni e conducente del mezzo, è rimasto gravemente ferito.

Il personale del 118 ha prestato i primi soccorsi al ferito, successivamente trasferito in elicottero all’ospedale Civico di Palermo. Ricoverato con numerose fratture, in particolare agli arti inferiori, e lesioni interne, è stato intubato e sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Le sue condizioni sono considerate serie, pur non risultando attualmente in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Buonfornello stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi rilievi emergerebbe un violento impatto frontale, probabilmente avvenuto dopo che la Ford Kuga avrebbe invaso la corsia opposta nel tratto delimitato dalla segnaletica provvisoria del cantiere. Tra le ipotesi al vaglio figurano un improvviso malore del conducente o un guasto meccanico, aspetti che saranno verificati attraverso ulteriori accertamenti tecnici su sterzo, impianto frenante e pneumatici. Non si esclude inoltre l’eventuale disposizione dell’autopsia sul corpo di Mollica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, il personale di Autostrade Siciliane e i sanitari del 118.

Il sindaco di Pettineo, Domenico Ruffino, ha espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale: «La nostra comunità è stata colpita da una tragedia che lascia tutti senza parole. La morte di Gaetano ci addolora profondamente e ci ricorda quanto possa essere fragile la vita». Il primo cittadino ha inoltre rivolto «un pensiero anche alla famiglia dell’altra vittima di questa terribile tragedia e al ferito, al quale auguriamo una pronta guarigione».

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